شكرا لقرائتكم خبر عن والد العريفي إلى رحمة الله والان نبدء بالتفاصيل

انتقل إلى رحمة الله، صباح أمس الجمعة، والد مدير عام صحة الشرقية د. إبراهيم العريفي، وأديت عليه صلاة الميت بعد صلاة العصر بمدينة جدة، وقد ووري جثمانه الثرى.

و ”الخليج 365” التي آلمها النبأ، تتقدم بأحر التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد، وتسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. (إنا لله وإنا إليه راجعون).