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والد العريفي إلى رحمة الله

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انتقل إلى رحمة الله، صباح أمس الجمعة، والد مدير عام صحة الشرقية د. إبراهيم العريفي، وأديت عليه صلاة الميت بعد صلاة العصر بمدينة جدة، وقد ووري جثمانه الثرى.

و ”الخليج 365” التي آلمها النبأ، تتقدم بأحر التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد، وتسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. (إنا لله وإنا إليه راجعون).

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