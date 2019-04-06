شكرا لقرائتكم خبر عن 200 معاملة لمركز خدمة المواطن وأبناء الشهداء والمرابطين والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد الحميداني أن الخدمات التي أطلقها المركز تضمنت إصدار رخص وخدمات بلدية أخرى، وأكد حرص البلدية على سرعة إنهاء كافة المعاملات للمستفيدين، وأن البلدية حريصة كل الحرص على تطوير خدماتها التي تقدم للمواطن والمقيم وتلبية متطلبات التنمية واحتياجات السكان وبما يتناسب مع مبادرات البلدية لتحقيق الأهداف.
يذكر أن مركز خدمة المواطن وأبناء الشهداء والمرابطين بالحد الجنوبي في بلدية محافظة الخفجي والذي دشنهُ أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير في وقت سابق وبحضور أعضاء المجلس البلدي، يقدم للمواطن العديد من الخدمات تتضمن، خدمة أبناء المرابطين بالحد الجنوبي وذوي الشهداء «حملة منصورين» والتي تقدم خدمة الرخص المهنية وخدمة رخص البناء، وذلك بتسجيل المستفيدين واستكمال بياناتهم نظامياً عبر بوابة بلدي، وهذه خدمة تم استحداثها مؤخراً لإنهاء جميع معاملات أبناء المرابطين بالحد الجنوبي وذوي الشهداء في جميع أقسام البلدية.
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