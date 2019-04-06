شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا: حالتا وفاة و3 إصابات في الخفجي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - فاطمة الغامدي (الدمام)

كشف مركز القيادة والتحكم في وزارة الصحة، وفاة 2 في محافظة الخفجي، متأثرين بإصاباتهم بفايروس كورونا، فيما تبقى 3 حالات تحت الملاحظة، و‏‫طمأنت صحة المنطقة الشرقية الجميع بأن الوضع الصحي بالخفجي مستقر ولله الحمد.‬

وأوضح المركز رصد 12 حالة مصابة بفايروس كورونا خلال الأسبوع الماضي، مؤكداً أن عدد الحالات المؤكدة إصابتها بفايروس كورونا بلغت 119 حالة في المملكة، ومنها 5 حالات في الخفجي.

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وبين المركز أن زيادة الاصابات تحدث في هذه الفترة من العام وترتبط بكثافة مخالطة البشر للإبل خاصة في موسم ولادة الإبل.

وأكدت صحة الشرقية أن هناك متابعة من التجمع الصحي الأول بالشرقية لاتخاذ التدابير الاحترازية للتعامل مع فيروس كورونا، وأنه لم يتم إغلاق مستشفى الخفجي العام، وعمله مستمر.

يذكر أن التحاليل الطبية لأحد الاشخاص المنومين في مستشفى عمليات الخفجي كشفت قبل يومين مضت عن إصابته بفايروس كورونا، وتم تقديم الخدمات العلاجية له وعزله، ليتبين لاحقاً إصابة ممرض وطبيب كانا يرافقانه أثناء تحويله إلى مركز علاج المصابين بفايروس كورونا بمدينة الدمام.