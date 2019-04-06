شاهد: القطاعات الأمنية تُواصل التمرين التعبوي المشترك “وطن 89”

تستمر القطاعات الأمنية بوزارة الداخلية في إجراء التمرين التعبوي المشترك الثالث لقطاعات قوى الأمن الداخلي وطن 89، بمشاركة 13 قطاعاً أمنياً من وزارة الداخلية، ورئاسة أمن الدولة. وأوضح قائد التمرين العميد ركن عبدالرحمن بن منصور التركي، أن أهداف التمرين التعبوي هي أهداف سامية، تهدف إلى رفع درجة التنسيق والتعاون بين جميع القطاعات الأمنية بوزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة لمواجهة الأزمات والمواقف الطارئة. وقال العميد إن هذا التمرين قد شارك فيه حرس الحدود في بقطع بحرية لأول مرة، مشيراً إلى ما يحققه التمرين من تبادل الخبرات في مجال التخطيط والتنفيذ المشترك والتنسيق وتبادل المعلومات.

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