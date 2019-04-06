شاهد: “العمل” تُؤكد على العاملات بالالتزام بالحشمة وبمقتضيات الشريعة الإسلامية

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، على ضرورة التزام أصحاب الأعمال والعاملات في القطاع الخاص، بما ورد في التنظيم الموحد لبيئة عمل المرأة، الذي يهدف إلى إيجاد بيئة عمل جاذبة لها، وتمكينها من العمل في مختلف الأنشطة.

وشددت الوزارة على أصحاب العمل والعاملات مراعاة الضوابط النظامية في بيئة العمل، ووجوب الالتزام بمقتضيات الشريعة الإسلامية، وأنه على المرأة الالتزام بالحشمة في زيها. وأضافت أنه في حال كان للمنشأة زي خاص، فيجب أن يكون محتشماً وساتراً، وفي حال تطلب توفير ملابس خاصة بخطوط الإنتاج، فيجب أن تكون ملابس العاملات آمنة ومحتشمة.