السعودية اليوم / اليونيسف توجه نداءً لتوفير الحماية من التمييز للأطفال المشردين في فنزويلا



الأمم المتحدة 29 رجب 1440 هـ الموافق 05 أبريل 2019 م واس

وجهت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) نداءً لكل البلدان المضيفة للاجئين الفنزويليين، وبلدان العبور، للعمل على توفير الحماية من التمييز للأطفال المشردين من البلاد، وضمان حصولهم على الخدمات الأساسية في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي.

وأعربت منظمة "اليونيسف" عن قلقها إزاء تقارير عن ممارسات كراهية الأجانب والتمييز والعنف ضد الأطفال الفنزويليين وأسرهم في بعض المجتمعات المضيفة، مطالبةً الحكومات في المنطقة باحترام حقوق جميع الأطفال، وخاصة المهاجرين واللاجئين، وضمان حصولهم على الخدمات الأساسية.

وقدرت المنظمة أن نحو 1.1 مليون طفل، من بينهم الأطفال المشردين نتيجة لأزمة المهاجرين في فنزويلا، يحتاجون إلى حماية وخدمات في هذه المنطقة خلال 2019.

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