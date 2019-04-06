السعودية اليوم / قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة مقدسيين



القدس المحتلة 29 رجب 1440 هـ الموافق 05 أبريل 2019 م واس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، ثلاثة مقدسيين.

وأفادت مصادر محلية في القدس، بأن قوات الاحتلال اعتقلت رأفت نجيب بعد اقتحام منزله في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، واقتادته إلى أحد مراكز التحقيق، كما اعتقلت أحمد أبو عرفة، وتوفيق أبو دهيم، فور خروجهما من المسجد الأقصى المبارك.

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01:29ت م

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