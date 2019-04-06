السعودية اليوم / إصابة عشرات الفلسطينيين في المسيرات السلمية الأسبوعية شرق غزة



غزة 29 رجب 1440 هـ الموافق 05 أبريل 2019 م واس

أصيب عشرات من الفلسطينيين بالرصاص الحي، بينهم 5 حالات خطرة وواحدة بالغة الخطورة، فيما أصيب آخرون بالاختناق اليوم، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسيرات السلمية الأسبوعية شرق قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية في غزة :"إن أكثر من 80 فلسطينيًا أصيبوا بالرصاص الحي، إلى جانب إصابة شاب آخر بقنبلة غاز في صدره، وآخرون بالاختناق بعدما أطلقت قوات الاحتلال المتمركزة خلف السياج الفاصل الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب جموع الفلسطينيين الذين يتظاهرون سلميًا شرق مدينة غزة".

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