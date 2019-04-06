السعودية اليوم / قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل فلسطينيين اثنين من محافظة جنين



جنين 29 رجب 1440 هـ الموافق 05 أبريل 2019 م واس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، شابين فلسطينيين من محافظة جنين.

وأفادت مصادر محلية، في جنين، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين سيد إبراهيم السيد، ومحمد جمال السيد، من مدينة جنين أثناء مرورهما عبر حاجز عسكري شرق جنين.

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