السعودية اليوم / بلدي بيشة يوصي باستحداث مكتب لمتابعة إنجاز مشروعات المحافظة



أبها 29 رجب 1440 هـ الموافق 05 إبريل 2019 م واس

عقد المجلس البلدي بمحافظة بيشة أمس اجتماعه الـ " 40 "، برئاسة رئيس المجلس ناصر الجهمي .

وناقش المجلس خلال الاجتماع الحساب الختامي للبلدية ، وتمت الموافقة بالإجماع على إقرار الحساب الختامي للعام المالي 1439 - 1440هـ، وأوصى المجلس باستحداث مكتبِ في مبنى البلدية لمتابعة " المقاولين"، ويرتبط مباشرة برئيس البلدية.

ويهتم المكتب الذي يعد حلقة وصل بين البلدية والمجلس، بالتنسيق ورصد مراحل إنجاز المشروعات المنفذة في المحافظة ومتابعة المقاولين وإعداد تقارير دورية عن نسب الإنجاز في المشروعات المنفذة.

واستقبل المجلس في بداية الجلسة عدداً من المواطنين من قرى الدحو والحيفة وقوز نعمان واستمع لشكاواهم وطلباتهم ورصد عدد من المقترحات.

// انتهى //

23:37ت م

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