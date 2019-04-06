السعودية اليوم / أمطار غزيرة على منطقة نجران



نجران 29 رجب 1440 هـ الموافق 05 إبريل 2019 م واس

هطلت مساء اليوم، أمطار غزيرة على منطقة نجران، شملت مدينة نجران ومحافظة خباش ومركزي الحصينية وسلطانة، وأنحاء متفرقة من محافظات ومراكز المنطقة، ارتوت على إثرها الأرض، وسالت بعض الأودية والشعاب.

جعلها الله أمطار خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

23:11ت م

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