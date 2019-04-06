شروط تقديم بلاغ هروب أو تغيب عامل من حساب المنشأة على موقع وزارة العمل

أشارت مصادر إلى شروط تقديم بلاغ هروب، أو شروط تقديم بلاغات تغيب عامل وافد عن عمله، والتي تتم من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية للوزارة المستوى الثاني من الخدمات، لوضع العمل المتغيب على قائمة الترقب، واتخاذ الإجراءات النظامية التي حددها نظامي العمل والإقامة في مثل هذه الحالات، وهو ما يتوافق والتوجهات التي حددتها الحكومة نحو سعيها لإحكام سوق العمل وتنظيم الإقامة، ومواجهة مخالفات الوافدين للنظم واللوائح والقوانين.

وزارة العمل أوضحت للمنشآت كيفية تقديم بلاغ تغيّب العامل، ووفق الشروط المبينة أدناه فإنه يحق تقديم بلاغ الهروب أو التغيب دون حق التراجع عنه خلال 30 يوم بالنظر إلى تاريخ انتهاء إقامة العامل، أو في الشر الذي يلي مدة 90 يوم للعمالة برقم الحدود للعامل، وبالتالي يتم وقف احتساب الوافد في نسبة التوطين بناء على اقديم البلاغ، وفيما يلي سنرفق شروط تقديم بلاغ هروب أو بلاغ التغيب.

شروط تقديم بلاغ هروب

تشمل شروط تقديم بلاغ هروب عامل وافد او بلاغ التغيب عن العمل تحقق ما يلي:

تسجيل العنوان الوطني للمنشآت وفروعها في البريد السعودي.

سريان اشتراكات المنشأة وفروعها .

أن تكون المنشأة قائمة.

أن يكون الوافد على رأس العمل.

أن تكون رخصة العمل للوافد سارية

أن تكون رخصة الإقامة للوافد سارية

أن لا يكون هناك دعوة قضائية للعامل على المنشأة.

طريقة تقديم بلاغ هروب أو تغيب عامل

خطوات تقديم بلاغ الهروب أو التغيب للعامل، تتم عبر الدخول على الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل، ثم اختيار خدمات المنشأة بعد تسجيل الدخول، واختيار خدمة إبلاغ عن تغيب عامل وافد، الخطوة التالية ستكون البحث عن اسم وبيانات العامل المتغيب عن طريق رقم الإقامة او رقم الحدود للعامل، ثم يتم الضغط على بحث لاسترجاع البيانات ثم إرسال بلاغ الهروب للجهة صاحبة الصلاحية، وزارة الداخلية تستقبل طلب إرسال بلاغ الهروب، ويتم تأكيد إرسال الطلب للوزارة، وترد رسالة نصية على رقم الجوال الخاص بالعامل .← آخر موضوع: تردد قناة الحدث اليوم AlHadath Alyoum الجديد 2019 العارضة لبرامج نادي الزمالك