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إنقاذ شاب علق خاتم في إصبعه بشرورة

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نجح الدفاع المدني بشرورة من تحرير يد شاب، ١٦ عامًا، علق في اصبعه خاتم، مؤكدة أنه بصحة جيدة.

وكان مدني شرورة، تلقى بلاغًا بالحداث، اليوم الجمعة، وتوجه على الفور إلى مكانه، وباشر إخراج الخاتم من إصبع الشاب.

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