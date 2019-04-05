11 حالة غيبوبة وسكر وسقوط في افتتاح مهرجان ورد الطائف الـ15

2019-04-05

متابعات الخليج 365 ـ فيصل الزيادي ـ الطائف

باشرت هيئة الهلال الأحمر السعودي، خلال افتتاح فعاليات مهرجان الورد الطائفي الـ15 والذي يقام في منتزه الردف، إسعاف 11 حالة تنوعت ما بين غيبوبة وسكر وسقوط، إضافة إلى حالات إجهاد حركي، حيث تم التعامل معها بتقديم الخدمة اللازمة، فيما تم نقل حالة السقوط إلى مستشفى الملك مجمع الملك فيصل الطبي.

وأوضح شادي بن عابد الثبيتي، المتحدث باسم الهلال الأحمر السعودي بالطائف، أن الهلال الأحمر عادةً ما تقوم بالإعداد والتجهيز لمثل هذه الفعاليات، ولما تمثله من أهمية بالغة، حيث يرتادها العديد من الزوار من داخل وخارج الطائف.

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وبين الثبيتي: جاءت مشاركة الهيئة بعدد 4 مركبات إسعاف وعدد عربتي قولڤ و65 من المشرفين والمسعفين والمتطوعين والمتطوعات، مشيرًا إلى أنه لم تقتصر المشاركة على تغطية إسعافية، بل ساهم المشاركون في نشر الثقافة الإسعافية، إضافة إلى نشر الأساور الورقية على الأطفال مدونةً بها الاسم ورقم الهاتف الجوال في حال فقدان الطفل عن عائلته.

ودشن محافظ الطائف، سعد بن مقبل الميموني، مساء أمس الخميس فعاليات مهرجان الورد الطائفي 15 في منتزه الردف برعاية أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، وبحضور أمين أمانة الطائف المهندس محمد بن هميل.