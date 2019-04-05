وفاتان و9 إصابات في حادثين منفصلين شمال الطائف

2019-04-05

متابعات الخليج 365 ـ فيصل الزيادي ـ الطائف

توفي شخصان، فيما أصيب 3 آخرون بإصابات بليغة إثر حادث تصادم وقع في منطقة الجفر شمال الطائف، فيما أصيب 3 أشخاص بإصابات متوسطة في حادث منفصل آخر إثر حادث تصادم بعد العطيف باتجاه الطائف.

وأوضح شادي بن عابد الثبيتي، المتحدث باسم الهلال الأحمر السعودي بالطائف، أنه عند الساعة 6:34م تلقت غرفة العمليات بالطائف بلاغ عن حادث تصادم وقع في منطقة الجفر شمال الطائف، وعلى الفور تم توجيه 5 فرق إسعافية بقيادة القائد الميداني رايد الحارثي.

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وأضاف: عند الوصول للموقع تمت مباشرة الحالات الإسعافية، والتي بلغ عددها 5 حالات؛ اثنتان منها انتقلت إلى رحمة الله، فيما تبقت 3 حالات بليغة تم التعامل معها بتقديم الخدمة الإسعافية اللازمة ونقلها بعد ذلك إلى المستشفى لإكمال اللازم.

وفي حادث آخر منفصل، تلقت عمليات الهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرمة بلاغًا عند الساعة 9:22م عن وجود حادث تصادم بعد العطيف باتجاه الطائف مما خلف 6 إصابات، حيث تم توجيه 4 فرق إسعافية بقيادة القائد الميداني أحمد تركستاني.

ولفت الثبيتي إلى أنه على الفور تم التعامل مع الإصابات الـ6، حيث صنفت بالبسيطة؛ مما استدعى لتقديم الخدمة الإسعافية اللازمة ونقلهم إلى المستشفى لإكمال اللازم.