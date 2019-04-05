وزارة الإعلام تكرم 10 سعوديات متميزات في ملتقى المرأة السعودية الثالث

2019-04-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

كرمت وزارة الإعلام، بحضور المشرف العام على الشؤون الثقافية والإعلامية الدكتور ناصر الحجيلان، في ملتقى المرأة السعودية الثالث يومي 4- 5 إبريل الجاري على مسرح مركز الملك فهد الثقافي، عددًا من السيدات السعوديات المتميزات في عدة مجالات، حيث يعكس التكريم أبرز ما سعت إليه حكومتنا الرشيدة من تمكين المرأة في شتى المجالات بما يتوافق مع هوية الوطن ونهجها المعتدل.

والمكرمات هن: هيفاء الفيصل وذلك تقديرًا لجهودها في العمل التطوعي، والدكتورة غادة المطيري لتميزها في مجال الابتكار والاختراع، والإعلامية ساره دندراوي، والفنانةَ هدى العمر، والشاعرة فاطمة القرني، والناقدة الأدبية لمياء باعشن، والصحفية أمجاد محمود رضا، ونورة المبارك في مجال القيادة الإدارية، والموسيقية إيمان قستي والمخرجة هنا العمير.

Advertisements

وتضمن برنامج الحفل على عدة فقرات وفعاليات تقافية وفنية مشوقة، منها فيلم تعريفي بعنوان المرأة السعودية محرك رؤية 2030 ومشاركات شعرية للدكتورة الشاعرة هند المطيري والشاعرة سماح الفاضل وأوبريت مسرحى بعنوان (ملتقى المرأة)، إضافةً إلى معرض مصاحب للملتقى يعني بجميع احتياجات المرأة.

وشهد الملتقى حفلات غنائية في الليلتين بمشاركة الفنانة سمية الخشاب والفنانة سحاب والفنانة ريانة وبمشاركة الفنانين الشباب عبدالرحمن الطلاسي، وتركي الجازع، ومحمد أوليا، وسلطان الراشد، وهشام مدخلي، ويوسف الفايد.