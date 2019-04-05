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غبار وأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس غدًا
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد السبت على مختلف مناطق المملكة.
وتوقعت الأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية، المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار؛ ما يحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض والشرقية ونجران، وكذلك على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، والأجزاء الشرقية من تلك المناطق.
وأيضًا توقعت الأرصاد أن تتأثر مناطق شمال المملكة بسماء غائمة إلى غائمة جزئيًّا، قد تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة، كما لم تستبعد الأرصاد تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية، وكذلك على منطقتي الجوف والحدود الشمالية.
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