شكرا لقرائتكم فيديو وتعليق.. كلمات مؤثرة من عائض القرني عن جنود الحد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-04-05 فيديو وتعليق.. كلمات مؤثرة من عائض القرني عن جنود الحد متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements دعا الشيخ الدكتور عائض القرني الله تعالى أن يؤيد جنود المملكة البواسل على الحدود وينصرهم لحماية الدين والوطن. وقال القرني: إن جنود المملكة قلوبهم على حفظ البلاد، وأصابعهم على الزناد، وليلهم ونهارهم جهاد، اللهم أيّد جنودنا البواسل على حدودنا، وانصرهم لحماية الدين والوطن، وثبّت أقدامهم، وسدد رميهم، واجعل النصر حليفهم، واحفظهم في أهلهم وذويهم.









Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو وتعليق.. كلمات مؤثرة من عائض القرني عن جنود الحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.