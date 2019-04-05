الان تتابع القيادة تهنئ رئيس جمهورية القمر المتحدة بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - واس بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس العقيد عثمان غزالي رئيس جمهورية القمر المتحدة بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة. وقال الملك المفدى: ” يسرنا بمناسبة إعادة انتخاب فخامتكم لفترة رئاسية جديدة، أن نبعث لفخامتكم باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، ولشعب جمهورية القمر المتحدة الشقيق المزيد من التقدم والازدهار، مشيدين بهذه المناسبة بتميز العلاقات الأخوية التي تربط بين بلدينا وشعبينا الشقيقين، والتي نسعى لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة”.

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