مصرع شخص في حادث دهس بالباحة

جدة - عمرو شويل الباحة - الخليج 365 - عايض ال ركبان

لقي شخص مصرعه في حادث دهس وقع أمام أحد المحلات التجارية بمفرق الموسى في الباحة.

وصرح المتحدث الرسمي بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني، بأنه ورد بلاغ للعمليات على رقم الطواري الموحد 997 عن حادث دهس في تمام الساعه 22:08 اليوم أمام أحد المحال بمفرق الموسى.

وأضاف الزهراني: “تم تحريك فرقة إسعافيه للموقع وعند وصول الفرقة تم الكشف على المصاب واتضح أنه فارق الحياة لتعرضه لإصابات عدة بليغة وتم تسليم الموقع للجهات المختصة.