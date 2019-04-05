إصدار و تجديد جواز السفر للسعوديين ورسوم تجديد الجواز عبر أبشر الجوازات

رسوم إصدار أو تجديد جواز السفر للسعوديين و إجراءات تجديد الجواز لمواطن سعودي، وفق الضوابط التي حددتها وزارة الداخلية، وعرضت عبر بوابة أبشر الجوازات ضمن الخدمات المقدمة للمواطنين، وطرق سداد رسوم جواز السفر لمواطن سعودي، داخل أو خارج المملكة، والضوابط التي تحكم ألية اصدار او تجديد جواز السفر لمن أعمارهم أقل من 21 عام او تجاوز السن 21 عام، ومدة سريان الجواز لكل مدة زمنية، وحالات استخراج الجواز للأبناء من هم دون سن 15 عام، وطريقة استعلام الجواز عبر خدمة واصل.

حرصت المديرية العامة للجوازات السعودية على تقديم كافة الإيضاحات للمواطنين، حول طريقة إصدار أو تجديد جواز السفر للسعوديين المقيمين داخل المملكة العربي السعودية، أو من المواطنين المقيمين خارجها والمبتعثين، والتي تتم من خلال خدمات بوابة أبشر للمواطنين، ومنها تم استعراض كافة الإجراءات التي سننشر لكم بعضها وفق الحالة التي نستعرضها بالشرح المبين والمدعوم ببعض الصور.

طريقة إصدار و تجديد جواز السفر للسعوديين

وزارة الداخلية وضعت بعض الإجراءات التي من شأنها تحكم عملية تجديد جواز السفر للمواطنين السعوديين، وقيمة رسوم تجديد جواز سفر للسعوديين أو إصدار جواز سفر جديد، نلخصها في النقاط التالية.

مدة إصدار جواز السفر لمن هن أقل من 21 سنة فقط 5 سنوات.

مدة اصدار جواز السفر لمن تجاوز 21 عام يكون اختياري بين 5 سنوات او 10 سنوات.

تسديد رسوم جواز السفر المنصوص عليها نظامياً كما هو مبين أدناه.

التأكد من خلو سجل المواطن من المخالفات المرورية وسداد قيمتها إن وجدت عبر خدمة أبشر الاستعلام عن المخالفات المرورية.

الدخول على حساب المستخدم من ابشر الجوازات واختيار خدمة تجديد جواز السفر.

التسجيل من حساب ولي الأمر على أبشر لمن عمره فوق من 15 سنة واقل من 21 عام، وكذلك النساء الحاصلات على بطاقة هوية وطنية.

أن يتواجد المواطن داخل حدود المملكة حال طلب تجديد الجواز، وعلى قيد الحياة.

ألا يكون لصاحب الطلب جواز سفر، أو يكون صاحب الطلب مرافق بجواز أخر.

خطوات إصدار أو تجديد جواز السفر للسعوديين

تبدأ الخطوات بالدخول على خدمة أبشر الجوازات ثم اختيار خدمة إصدار أو تجديد جواز السفر من بين الخدمات الإلكترونية للمواطنين، ثم تحديد اسم المستفيد من تلك الخدمة، ويعرض النظام بياناته، بعدها يتم تحديد صلاحية مدة الجواز إما 5 أو 10 سنوات، وتحديد مكان استلام الجواز عبر خدمة واصل البريد السعودي، او من مقرات المديرية العامة للجوازات.

رسوم تجديد أو إصدار جواز السفر للمواطنين

الموافقة على الشروط واطلاع على نسخة طبق الأصل من بيانات الجواز تسبق عملية تأكيد الطلب، ويجب ان يتم دفع الرسوم المقررة بقيمة 300 ريال للجواز بمدة 5 سنوات، و 600 ريال للجواز بمدة 10 سنوات، ويجب طباعة بطاقة البيانات النهائية لتسليمها للمثل البريد عند تسليم الجواز، ليس هذا فقط ما يتعلق بحالات تجديد أو إصدار جواز السفر لكن هناك المزيد ستجدونها قريبا على موقع نجوم مصرية← آخر موضوع: قائمة هدافي الدوري الإنجليزي "البريميرليج" موسم 2018 - 2019 اليوم الجولة الـ 33