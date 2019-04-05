شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوعريش تمشي».. برنامج لنشر ثقافة المشي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبير عباس (جازان)

نظَّم فريق «نسعد» التطوعي التابع للجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في محافظة أبوعريش، برنامج «أبوعريش تمشي»، وذلك في ممشى دوار العشة، بمشاركة محافظ أبوعريش محمد بن هادي الشمراني.

وشاركت العديد من الجهات الحكومية والخاصة في البرنامج، حيث تضمن استعراض السيارات والدراجات النارية والهوائية، وماراثون للمشي للرجال والنساء، وتكريم أكبر وأصغر متسابق، وسط حماس وتفاعل المشاركين، وتكريم الجهات المشاركة والداعمة، وتوزيع الجوائز على الجمهور والفائزين.

وأكد محافظ أبوعريش، أن البرنامج حقق مكاسب كبيرة في نشر ممارسة رياضة المشي بين كافة فئات المجتمع، وتثقيف المواطنين وتوعيتهم.