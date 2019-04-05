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مساعد وزير التعليم يتفقد مدارس الحد الجنوبي ويزور المرابطين

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جدة - خالد شويل - عبير عباس (جازان)

تفقد مساعد وزير التعليم الدكتور سعد آل فهيد، عدداً من مدارس مكتب تعليم صامطة بالحد الجنوبي العاملة بنظام التوأمة، والتقى منسوبيها من إداريين ومعلمين وطلاب وشاركهم بعض الحصص الدراسية، حيث كان في استقباله مدير مكتب تعليم صامطة عبدالرزاق بن محمد الصميلي.

من جانب آخر، زار مساعد وزير التعليم الوحدات القتالية المرابطة في الحد الجنوبي، والتقى عدداً من قادة ضباط الوحدات المرابطة متفقداً أحوالهم، وناقلاً لهم تحيات وزارة التعليم.

ورافق مساعد الوزير خلال جولته، وكيل الوزارة للمشروعات والصيانة المهندس عبدالرحمن الشايع، ووكيل الوزارة للشؤون الإدارية والمالية سعيد الفروان، ومدير عام تعليم جازان الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس، والرئيس التنفيذي لشركة تطوير للمباني المهندس فهد الحماد.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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