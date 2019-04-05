شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير التعليم يتفقد مدارس الحد الجنوبي ويزور المرابطين والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - عبير عباس (جازان)تفقد مساعد وزير التعليم الدكتور سعد آل فهيد، عدداً من مدارس مكتب تعليم صامطة بالحد الجنوبي العاملة بنظام التوأمة، والتقى منسوبيها من إداريين ومعلمين وطلاب وشاركهم بعض الحصص الدراسية، حيث كان في استقباله مدير مكتب تعليم صامطة عبدالرزاق بن محمد الصميلي.
من جانب آخر، زار مساعد وزير التعليم الوحدات القتالية المرابطة في الحد الجنوبي، والتقى عدداً من قادة ضباط الوحدات المرابطة متفقداً أحوالهم، وناقلاً لهم تحيات وزارة التعليم.
ورافق مساعد الوزير خلال جولته، وكيل الوزارة للمشروعات والصيانة المهندس عبدالرحمن الشايع، ووكيل الوزارة للشؤون الإدارية والمالية سعيد الفروان، ومدير عام تعليم جازان الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس، والرئيس التنفيذي لشركة تطوير للمباني المهندس فهد الحماد.
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