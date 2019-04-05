إصابات الوجه والفكين الأكثر بين السائقات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سحر أبوشاهين - الدمام

- أصيبت 121 سائقة سيارة بإصابات بليغة في الوجه والفكين نتيجة حوادث مرورية خلال الفترة بين مطلع نوفمبر 2018 و30 مارس 2019 ، أعمارهن بين 17 و38 عاما، وذلك من بين عينة دراسة بلغت 1119 مصابا بإصابات في الوجه والفكين مقارنة بإصابات الجسم عموما شملت خمس مناطق في المملكة، أجراها الباحث طبيب زمالة الأكاديمية الأمريكية في تجميل الفم والوجه والفكين وجراح إصابات الفم والأسنان الدكتور مهند حلواني.

الدراسة التي تعرض نتائجها اليوم في مؤتمر مكة الدولي لطب الأسنان حصلت على القبول لعرضها في المؤتمر كورقة علمية طبية توصلت لنتائج مهمة فيما يتعلق بأسباب إصابات الوجه والفكين في خمس مناطق بالمملكة هي، الشرقية، الغربية، الشمالية، الوسطى، الجنوبية.

وذكر حلواني للصحيفة أن أبرز الصعوبات التي واجهها المصابون لاسيما من كان سبب إصابتهم التعرض للعنف الجسدي والجنسي، هي غياب الأطباء النفسيين المتخصصين في التأهيل الاجتماعي والنفسي المختص بتأهيل المتعرضين للإيذاء بكافة أصنافه وأشكاله، وأيضا قلة الأطباء المتخصصين في جراحة وتجميل الفم والوجه والفكين مما جعل أغلبهم ينتظرون مددا تصل إلى أكثر من 7 أشهر لإجراء جراحات تجميلية بعد الحوادث التي تعرضوا لها، وخلال مدة الانتظار الطويلة هذه يجري تثبيت كسور الوجه بصفائح التيتانيوم كإجراء متعارف عليه طبيا وتأجيل الإجراءات التجميلية فيما بعد مما شكل صعوبة وحرجا للمصابين في العودة لممارسة أعمالهم أو إكمال دراستهم، وبالتالي يضطر بعضهم للحصول على أعذار طبية لمدد طويلة ولو بطريق التحايل حتى إن بعضهم كان يدفع 150 ريالا لعذر طبي ليوم واحد و4500 ريال شهريا مقابل الأعذار الطبية لحين حلول موعد عمليتهم التجميلية كما اضطر بعض الطلاب لتأجيل دراستهم نتيجة الحرج من شكل إصاباتهم.

ملخص ونتائج الدراسة بحسب حلواني:

- عينة الدراسة 1119 شخصا

- 690 نساء

- 500 رجال

- أكثر المناطق في عدد المصابين: الغربية بـ 610 مصابين

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- أقل المناطق في عدد المصابين : الشرقية والشمالية بـ 50 مصابا لكل منهما

أسباب الإصابة

- حوادث الدفع والسقوط (660 مصابا)

- حوادث مرورية (210، 58% منهم سائقات)

- إصابات أثناء ممارسة مهام العمل (160 مصابا)

- مشاجرة بأدوات حادة (90 إصابة)

- اعتداء جسدي وجنسي من المقربين (40 إصابة)

- طلق ناري في الوجه (10 إصابات)

- متوسط مدة التنويم في المستشفى لكل إصابة 14 يوما بحد أدنى

- مدة انتظار إجراء العمليات الجراحية التجميلية في الوجه والفكين 6 أشهر بحد أدنى