غرامات المواقف الذكية تعدٍ على عمل المرور

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فيصل السلمي - مكة المكرمة

عد المجلس البلدي بالعاصمة المقدسة غرامات مشروع المواقف الذكية مسبقة الدفع من سحب للمركبات وتحرير مخالفات تدخلا في عمل إدارات حكومية، حيث يرى المجلس الشركة غير مخولة بهذه الصفة، معللا بأنها خاصة بجهة حكومية ممثلة في إدارة المرور، والمواطن عهد تقبلها من الجهات الرسمية لا الشركات الخاصة.

وأفصح نائب رئيس المجلس فهد الروقي لـ «مكة» عن تحفظ المجلس على طول مدة العقد الذي يصل إلى 25 عاما، مشيرا إلى أنهم شكلوا لجنة من المجلس لدراسة العقد المبرم ما بين أمانة العاصمة المقدسة وشركة المواقف مسبقة الدفع كي يتلاءم مع العقود التي تبرمها الدوائر الأخرى.

مآخذ المجلس على المواقف الذكية:

- الغرامات والعقوبات ليس لها نظام وهي من صلاحيات المرور

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- طول مدة العقد الذي يصل إلى 25 عاما

- قلة ماكينات الشركة في مواقع عدة

- توسعها ووصولها إلى الأحياء السكنية

- صعوبة الحصول على العملة النقدية

- زيادة سعر التعرفة خاصة في الدائري الثالث والرابع