محمد بن مسعود - الدمام - اختُتمت مساء الجمعة منافسات بطولة غانا الدولية (ضمن سلسلة بطولات الاتحاد الدولي لكرة الطاولة)، التي أقيمت منافساتها على مدار 5 أيام خلال الفترة 1-5/ 4/ 2019م. وشارك بالبطولة 68 لاعبًا ولاعبة، يمثلون 11 دولة (السعودية – نيوزلندا – إنجلترا - غانا – ساحل العاج – نيجيريا - الهند – الكونجو – موريتانيا – مالي). وحقق المنتخب السعودي 4 ميداليات برونزية، جاءت على النحو الآتي: حقق لاعب منتخبنا السعودي لكرة الطاولة خالد الشريف برونزية منافسات فئة فردي الناشئين، وبرونزية منافسات فئة فردي الشباب، وبرونزية منافسات الزوجي فئة الناشين (خالد الشريف وسالم السويلم)، وبرونزية منافسات الفرق لفئة للناشئين (خالد الشريف وسالم السويلم). وضمت البعثة اللاعبَين خالد الشريف وسالم السويلم، وأشرف على المنتخب فنيًّا المدرب يوسف سيد، وإداريًّا عبدالعزيز الطاهر. وأكد عبدالعزيز السعيد رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة أن ما تحقق في بطولة غانا هو مؤشر مهم على نجاح الخطط الموضوعة لتطوير لاعبي كرة الطاولة، والوصول بهم إلى المستوى الذي يؤهلهم للمنافسة على المستويَين القاري والدولي.. وكرة الطاولة تمتلك مواهب، ستساعدها على تحقيق مزيد من الإنجازات في مختلف المحافل القادمة إن شاء الله.

الشريف والسويلم يحققان 4 ميداليات برونزية في "دولية كرة الطاولة" صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-05 اختُتمت مساء الجمعة منافسات بطولة غانا الدولية (ضمن سلسلة بطولات الاتحاد الدولي لكرة الطاولة)، التي أقيمت منافساتها على مدار 5 أيام خلال الفترة 1-5/ 4/ 2019م. وشارك بالبطولة 68 لاعبًا ولاعبة، يمثلون 11 دولة (السعودية – نيوزلندا – إنجلترا - غانا – ساحل العاج – نيجيريا - الهند – الكونجو – موريتانيا – مالي). وحقق المنتخب السعودي 4 ميداليات برونزية، جاءت على النحو الآتي: Advertisements حقق لاعب منتخبنا السعودي لكرة الطاولة خالد الشريف برونزية منافسات فئة فردي الناشئين، وبرونزية منافسات فئة فردي الشباب، وبرونزية منافسات الزوجي فئة الناشين (خالد الشريف وسالم السويلم)، وبرونزية منافسات الفرق لفئة للناشئين (خالد الشريف وسالم السويلم). وضمت البعثة اللاعبَين خالد الشريف وسالم السويلم، وأشرف على المنتخب فنيًّا المدرب يوسف سيد، وإداريًّا عبدالعزيز الطاهر. وأكد عبدالعزيز السعيد رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة أن ما تحقق في بطولة غانا هو مؤشر مهم على نجاح الخطط الموضوعة لتطوير لاعبي كرة الطاولة، والوصول بهم إلى المستوى الذي يؤهلهم للمنافسة على المستويَين القاري والدولي.. وكرة الطاولة تمتلك مواهب، ستساعدها على تحقيق مزيد من الإنجازات في مختلف المحافل القادمة إن شاء الله. 05 إبريل 2019 - 29 رجب 1440 11:26 PM اختُتمت مساء الجمعة منافسات بطولة غانا الدولية (ضمن سلسلة بطولات الاتحاد الدولي لكرة الطاولة)، التي أقيمت منافساتها على مدار 5 أيام خلال الفترة 1-5/ 4/ 2019م. وشارك بالبطولة 68 لاعبًا ولاعبة، يمثلون 11 دولة (السعودية – نيوزلندا – إنجلترا - غانا – ساحل العاج – نيجيريا - الهند – الكونجو – موريتانيا – مالي). وحقق المنتخب السعودي 4 ميداليات برونزية، جاءت على النحو الآتي: حقق لاعب منتخبنا السعودي لكرة الطاولة خالد الشريف برونزية منافسات فئة فردي الناشئين، وبرونزية منافسات فئة فردي الشباب، وبرونزية منافسات الزوجي فئة الناشين (خالد الشريف وسالم السويلم)، وبرونزية منافسات الفرق لفئة للناشئين (خالد الشريف وسالم السويلم). وضمت البعثة اللاعبَين خالد الشريف وسالم السويلم، وأشرف على المنتخب فنيًّا المدرب يوسف سيد، وإداريًّا عبدالعزيز الطاهر. وأكد عبدالعزيز السعيد رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة أن ما تحقق في بطولة غانا هو مؤشر مهم على نجاح الخطط الموضوعة لتطوير لاعبي كرة الطاولة، والوصول بهم إلى المستوى الذي يؤهلهم للمنافسة على المستويَين القاري والدولي.. وكرة الطاولة تمتلك مواهب، ستساعدها على تحقيق مزيد من الإنجازات في مختلف المحافل القادمة إن شاء الله.

، الشريف والسويلم يحققان 4 ميداليات برونزية في "دولية كرة الطاولة" ،

المصدر : الخليج 365

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