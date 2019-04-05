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أطلق "تعليم القريات" برنامج لوحة القيادة الذي يُعدُّ من البرامج الإلكترونية المتقدمة ويهدف إلى رفع مستوى الأداء لأقسام الإدارة والأعمال والمهام المناطة بكل قسم، وذلك من خلال المتابعة الدائمة التي يوفّرها البرنامج لحجم الإنجاز والمخرجات العامة لأعمال الإدارة وأداء أقسامها وإداراتها.
وفي التفاصيل، دشّن مدير التعليم بالقريات الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي برنامج "لوحة القيادة" بحضور المساعد للشؤون التعليمية المكلف الأستاذ مشعل بن محمد الحواس وعدد من قيادات ومشرفي الإدارة البرنامج وتم استعراض خطواته ومميزاته.
وأوضح مدير التخطيط والتطوير بتعليم القريات الدكتور سالم رشيد البلعاسي أن فكرة لوحة القيادة وتطبيقها تقدّم بها مدير التعليم الدكتور محمد الثبيتي الذي طالب بإعدادها وتنفيذها حرصاً منه على الرقي بأداء الإدارة، فيما أكد عايض حامد العنزي مدير تقنية المعلومات أن برمجة لوحة القيادة تمت بدقة كبيرة وستشكل نقلة تقنية نوعية في متابعة الأداء والتحسين المستمر للمخرجات وخدمة المستفيدين ومؤشر إنجاز لكل قسم حسب المهام المنفذة والمناطة بهم.
"الثبيتي" يدشّن برنامج "لوحة القيادة" الإلكتروني المتقدم بـ"تعليم القريات"عبدالرحمن العازمي الخليج 365 2019-04-05
أطلق "تعليم القريات" برنامج لوحة القيادة الذي يُعدُّ من البرامج الإلكترونية المتقدمة ويهدف إلى رفع مستوى الأداء لأقسام الإدارة والأعمال والمهام المناطة بكل قسم، وذلك من خلال المتابعة الدائمة التي يوفّرها البرنامج لحجم الإنجاز والمخرجات العامة لأعمال الإدارة وأداء أقسامها وإداراتها.
وفي التفاصيل، دشّن مدير التعليم بالقريات الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي برنامج "لوحة القيادة" بحضور المساعد للشؤون التعليمية المكلف الأستاذ مشعل بن محمد الحواس وعدد من قيادات ومشرفي الإدارة البرنامج وتم استعراض خطواته ومميزاته.
وأوضح مدير التخطيط والتطوير بتعليم القريات الدكتور سالم رشيد البلعاسي أن فكرة لوحة القيادة وتطبيقها تقدّم بها مدير التعليم الدكتور محمد الثبيتي الذي طالب بإعدادها وتنفيذها حرصاً منه على الرقي بأداء الإدارة، فيما أكد عايض حامد العنزي مدير تقنية المعلومات أن برمجة لوحة القيادة تمت بدقة كبيرة وستشكل نقلة تقنية نوعية في متابعة الأداء والتحسين المستمر للمخرجات وخدمة المستفيدين ومؤشر إنجاز لكل قسم حسب المهام المنفذة والمناطة بهم.
05 إبريل 2019 - 29 رجب 1440
11:04 PM
يهدف لرفع مستوى الأداء الإداري بمتابعة حجم الإنجاز والمخرجات العامة
أطلق "تعليم القريات" برنامج لوحة القيادة الذي يُعدُّ من البرامج الإلكترونية المتقدمة ويهدف إلى رفع مستوى الأداء لأقسام الإدارة والأعمال والمهام المناطة بكل قسم، وذلك من خلال المتابعة الدائمة التي يوفّرها البرنامج لحجم الإنجاز والمخرجات العامة لأعمال الإدارة وأداء أقسامها وإداراتها.
وفي التفاصيل، دشّن مدير التعليم بالقريات الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي برنامج "لوحة القيادة" بحضور المساعد للشؤون التعليمية المكلف الأستاذ مشعل بن محمد الحواس وعدد من قيادات ومشرفي الإدارة البرنامج وتم استعراض خطواته ومميزاته.
وأوضح مدير التخطيط والتطوير بتعليم القريات الدكتور سالم رشيد البلعاسي أن فكرة لوحة القيادة وتطبيقها تقدّم بها مدير التعليم الدكتور محمد الثبيتي الذي طالب بإعدادها وتنفيذها حرصاً منه على الرقي بأداء الإدارة، فيما أكد عايض حامد العنزي مدير تقنية المعلومات أن برمجة لوحة القيادة تمت بدقة كبيرة وستشكل نقلة تقنية نوعية في متابعة الأداء والتحسين المستمر للمخرجات وخدمة المستفيدين ومؤشر إنجاز لكل قسم حسب المهام المنفذة والمناطة بهم.
، "الثبيتي" يدشّن برنامج "لوحة القيادة" الإلكتروني المتقدم بـ"تعليم القريات" ،
المصدر : الخليج 365
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