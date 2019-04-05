، "الثبيتي" يدشّن برنامج "لوحة القيادة" الإلكتروني المتقدم بـ"تعليم القريات" ،

محمد بن مسعود - الدمام - يهدف لرفع مستوى الأداء الإداري بمتابعة حجم الإنجاز والمخرجات العامة

أطلق "تعليم القريات" برنامج لوحة القيادة الذي يُعدُّ من البرامج الإلكترونية المتقدمة ويهدف إلى رفع مستوى الأداء لأقسام الإدارة والأعمال والمهام المناطة بكل قسم، وذلك من خلال المتابعة الدائمة التي يوفّرها البرنامج لحجم الإنجاز والمخرجات العامة لأعمال الإدارة وأداء أقسامها وإداراتها.

وفي التفاصيل، دشّن مدير التعليم بالقريات الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي برنامج "لوحة القيادة" بحضور المساعد للشؤون التعليمية المكلف الأستاذ مشعل بن محمد الحواس وعدد من قيادات ومشرفي الإدارة البرنامج وتم استعراض خطواته ومميزاته.

وأوضح مدير التخطيط والتطوير بتعليم القريات الدكتور سالم رشيد البلعاسي أن فكرة لوحة القيادة وتطبيقها تقدّم بها مدير التعليم الدكتور محمد الثبيتي الذي طالب بإعدادها وتنفيذها حرصاً منه على الرقي بأداء الإدارة، فيما أكد عايض حامد العنزي مدير تقنية المعلومات أن برمجة لوحة القيادة تمت بدقة كبيرة وستشكل نقلة تقنية نوعية في متابعة الأداء والتحسين المستمر للمخرجات وخدمة المستفيدين ومؤشر إنجاز لكل قسم حسب المهام المنفذة والمناطة بهم.