، بالأربعة .. الاتحاد يقسو على الباطن ،

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تغلب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم علىضيفه فريق الباطن بنتيجة 4-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ضمن الجولة 26من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ورفع الاتحاد رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثالث عشر، وجاء الباطن في المركز الخامس عشر ب22 نقطة
احرز فهد المولد هدف التقدم للاتحاد عند الدقيقة 23 من ركلة جزاء واضعا الكرة على يمين الحارس.
وفي الدقيقة 59 من زمن الشرط الثاني أحرز رمارينهو الهدف الاتحادي الثاني بعد تلقيه تمريرة عكسية من فهد المولد ليسكن الكرة الشباك.
وعند الدقيقة 62 أضاف داكوستا الهدف الاتحادي الثالث من رأسية داخل منطقة الجزاء قبل أن ن يحقق براكان الهدف الأول للباطن عند الدقيقة 82.
واختتم سانوجو أهداف اللقاء مضيفا هدف الاتحاد الرابع من تسديدة من خارج المنطقة عند الدقيقة 93.
بالأربعة .. الاتحاد يقسو على الباطنعبدالعزيز السلمي الخليج 365 2019-04-05
تغلب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم علىضيفه فريق الباطن بنتيجة 4-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ضمن الجولة 26من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ورفع الاتحاد رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثالث عشر، وجاء الباطن في المركز الخامس عشر ب22 نقطة
احرز فهد المولد هدف التقدم للاتحاد عند الدقيقة 23 من ركلة جزاء واضعا الكرة على يمين الحارس.
وفي الدقيقة 59 من زمن الشرط الثاني أحرز رمارينهو الهدف الاتحادي الثاني بعد تلقيه تمريرة عكسية من فهد المولد ليسكن الكرة الشباك.
وعند الدقيقة 62 أضاف داكوستا الهدف الاتحادي الثالث من رأسية داخل منطقة الجزاء قبل أن ن يحقق براكان الهدف الأول للباطن عند الدقيقة 82.
واختتم سانوجو أهداف اللقاء مضيفا هدف الاتحاد الرابع من تسديدة من خارج المنطقة عند الدقيقة 93.
05 إبريل 2019 - 29 رجب 1440
11:05 PM
في الجولة 26 من الدوري السعودي
تغلب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم علىضيفه فريق الباطن بنتيجة 4-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ضمن الجولة 26من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ورفع الاتحاد رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثالث عشر، وجاء الباطن في المركز الخامس عشر ب22 نقطة
احرز فهد المولد هدف التقدم للاتحاد عند الدقيقة 23 من ركلة جزاء واضعا الكرة على يمين الحارس.
وفي الدقيقة 59 من زمن الشرط الثاني أحرز رمارينهو الهدف الاتحادي الثاني بعد تلقيه تمريرة عكسية من فهد المولد ليسكن الكرة الشباك.
وعند الدقيقة 62 أضاف داكوستا الهدف الاتحادي الثالث من رأسية داخل منطقة الجزاء قبل أن ن يحقق براكان الهدف الأول للباطن عند الدقيقة 82.
واختتم سانوجو أهداف اللقاء مضيفا هدف الاتحاد الرابع من تسديدة من خارج المنطقة عند الدقيقة 93.
، بالأربعة .. الاتحاد يقسو على الباطن ،
المصدر : الخليج 365
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