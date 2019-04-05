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تساءل الناشط الحقوقي القطري جابر الكحلة المري: متى يتحرك أهل الحل والعقد من أسرة آل ثاني للحفاظ على إرثهم؟ مشيراً أن قبيلة "المرة" قادرة على إيقاف مسلسل الغدر واستنزاف مصالح الوطن العليا وتلاعب الحمدين وتميم لحقوق الشعب.
وقال الناشط القطري الكحلة في تغريدات له عبر حسابه الشخصي على "تويتر": لماذا يمنح المرتزقة في الإعلام القطري من أجانب وقلة من القطريين التابعين لأسرة العاق – تميم بن حمد - أو من يعمل لديهم بكل حرية موجهة بينما يتم تكميم أفواه أحفاد المؤسس قاسم لأن التوجه خدمة لمشروع خاص وليس مشروعاً وطنياً.
وأضاف جابر الكحلة المري: قبيلة المرة في قطر قادرة على إيقاف مسلسل الغدر وإيقاف استنزاف مصالح الوطن العليا وتلاعب الحمدين وتميم لحقوق الشعب، لكن متى يتحرك أهل الحل والعقد من أسرة آل ثاني للحفاظ على إرثهم.
الكحلة متسائلاً: متى تتحرك أسرة آل ثاني لإيقاف تلاعب تنظيم الحمدين؟حامد العلي الخليج 365 2019-04-05
تساءل الناشط الحقوقي القطري جابر الكحلة المري: متى يتحرك أهل الحل والعقد من أسرة آل ثاني للحفاظ على إرثهم؟ مشيراً أن قبيلة "المرة" قادرة على إيقاف مسلسل الغدر واستنزاف مصالح الوطن العليا وتلاعب الحمدين وتميم لحقوق الشعب.
وقال الناشط القطري الكحلة في تغريدات له عبر حسابه الشخصي على "تويتر": لماذا يمنح المرتزقة في الإعلام القطري من أجانب وقلة من القطريين التابعين لأسرة العاق – تميم بن حمد - أو من يعمل لديهم بكل حرية موجهة بينما يتم تكميم أفواه أحفاد المؤسس قاسم لأن التوجه خدمة لمشروع خاص وليس مشروعاً وطنياً.
وأضاف جابر الكحلة المري: قبيلة المرة في قطر قادرة على إيقاف مسلسل الغدر وإيقاف استنزاف مصالح الوطن العليا وتلاعب الحمدين وتميم لحقوق الشعب، لكن متى يتحرك أهل الحل والعقد من أسرة آل ثاني للحفاظ على إرثهم.
05 إبريل 2019 - 29 رجب 1440
10:40 PM
قال بأنه تم تكميم أفواه أحفاد المؤسس قاسم لأن التوجه خدمة لمشروع خاص
تساءل الناشط الحقوقي القطري جابر الكحلة المري: متى يتحرك أهل الحل والعقد من أسرة آل ثاني للحفاظ على إرثهم؟ مشيراً أن قبيلة "المرة" قادرة على إيقاف مسلسل الغدر واستنزاف مصالح الوطن العليا وتلاعب الحمدين وتميم لحقوق الشعب.
وقال الناشط القطري الكحلة في تغريدات له عبر حسابه الشخصي على "تويتر": لماذا يمنح المرتزقة في الإعلام القطري من أجانب وقلة من القطريين التابعين لأسرة العاق – تميم بن حمد - أو من يعمل لديهم بكل حرية موجهة بينما يتم تكميم أفواه أحفاد المؤسس قاسم لأن التوجه خدمة لمشروع خاص وليس مشروعاً وطنياً.
وأضاف جابر الكحلة المري: قبيلة المرة في قطر قادرة على إيقاف مسلسل الغدر وإيقاف استنزاف مصالح الوطن العليا وتلاعب الحمدين وتميم لحقوق الشعب، لكن متى يتحرك أهل الحل والعقد من أسرة آل ثاني للحفاظ على إرثهم.
، الكحلة متسائلاً: متى تتحرك أسرة آل ثاني لإيقاف تلاعب تنظيم الحمدين؟ ،
المصدر : الخليج 365
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