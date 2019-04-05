علقت جامعة القصيم ، على ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، بشأن دراسة تشير إلى أنّ حفظ القرآن الكريم يقلل فرص الإصابة بأمراض ضغط الدم والسكر، والاكتئاب بنسبة 81%.
وقالت الجامعة في تغريدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، إن الدراسة التي تم تداول تفاصيلها مؤخراً، لم تصدر عن كلية الطب بالجامعة، مبينة أن الدراسات والأبحاث التي تجريها كلياتها يتم تزويد وسائل الإعلام بها عن طريق الإدارة العامة للإعلام والاتصال بالجامعة.
وكانت وسائل إعلامية قد تداولت تفاصيل دراسة منسوبة إلى كلية الطب بالجامعة، وأُشير إلى أنها أجريت على عينة من الرجال في سن 55 سنة، من مساجد في مدينة بريدة ، وقالوا أنها توصلت إلى أن حفظ القرآن الكريم يقلِّل الإصابة بضغط الدم والسكر والاكتئاب بنسبة 81% .
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من جامعة القصيم بشأن دراسة منسوبة لها حول تأثير حفظ القرآن على معالجة أمراض الضغط و السكري... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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