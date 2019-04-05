حاج يثمّن استضافة الملك لذوي “شهداء الجيش المصري” للعمرة: إنسانية

أكد الحاج عبدالعزيز محمد علي حسن والد الشهيد “محمد” من جمهورية مصر العربية، أن استضافة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله- لذوي شهداء الجيش المصري، لفتة إنسانية وتكريم لمن ضحى بحياته لأجل حماية الأوطان على يد الإرهابيين المتطرفين الذين لا يعرفون سوى قتل الأبرياء؛ مشيدًا بجهود وزارة الشؤون الإسلامية على الضيافة الكريمة والحفاوة غير المستغربة التي تلقاها خلال الاستضافة. جاء ذلك، في تصريح له خلال استضافته ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وتضم (٢٢٥) معتمرًا ومعتمرة من الشخصيات الإسلامية البارزة يمثلون ٢٧ دولة من قارات العالم ضمن المجموعة الرابعة عشرة.

وأوضح “حسن”، أن ابنه الشهيد “محمد” كان يعمل في الجيش المصري، وأثناء اعتداء إرهابي حدث في بداية عام 2019، أصيب ابنه بطلقات في جسده حتى استشهد -رحمه الله- وأبان أن السعودية ومصر عانتا كثيرًا من الإرهاب والتطرف. وأشاد بالجهود التي تقدّمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد؛ ممثلة في وزيرها الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ في نشر الإسلام الوسطي في شتى بقاع الأرض وخدمة القرآن الكريم؛ من خلال مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف وتوزيعه على المسلمين، وكذلك برنامج الاستضافة التي أصبحت منارة هدى ومؤتمر عالمي يجتمع المسلمون من خلاله على كلمة التوحيد. وفي ختام التصريح، رفع شكره وتقديره -نيابة عن أفراد بعثته- إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإلى سمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان -يحفظهما الله- لرعايتهما وعنايتهما بالمسلمين من أجل توحيد كلمتهم، كما شكر وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على تقديم أرقى الخدمات للمستضافين في المدينة المنورة مكة المكرمة.