شاهد: الفلكي “ملهم هندي”…تعذرت رؤية هلال شعبان.. ولا اعتبار لرؤيته من عدمها

أكد الخبير الفلكي “ملهم هندي”، تعذر رؤية هلال شعبان في السعودية ‏الليلة. وقال “هندي” عبر حسابه الرسمي في تويتر: رغم تعذر رؤية الهلال الليلة؛ سيكون غدًا غرة شهر شعبان وفق تقويم أم القرى؛ حيث إن نتائج رؤية هلال شعبان تؤخد بعين الاعتبار في ترائي هلال رمضان المبارك.

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