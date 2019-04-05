شاهد: بسبب ملصق على باب عيادة .. “صحة جازان” تُعفي قيادات بمستشفى أبوعريش وتحسم على...

أصدرت “صحة جازان”، اليوم الجمعة، بياناً بشأن الصورة المتداولة لملصق ورقي على مدخل قسم العلاج الطبيعي بأحد مستشفياتها، يفيد بأن الموظفين في دورة تدريبية، وأن مواعيد المرضى المراجعين للقسم مؤجلة ليوم آخر. وأوضحت أنها خلصت إلى مجموعة قرارات تضمنت إعفاءات وحسومات للمتسببين وإحالتهم إلى الجهات المختصة، حيث تبيّن تورّط موظفين يعملان في القسم في وضع الملصق وفقاً لكاميرات المراقبة.

وقدّمت “صحة جازان” اعتذاراً عن هذا التصرّف الفردي، حيث تم معاقبة الموظفين بالحسم 7 أيام إضافةً إلى 7 أيام حسم بحق الموظف الذي قام بالتصوير داخل المنشأة، فقد تبيّن تقديم القسم في ذلك اليوم خدماته لعدد ١٥ مريضاً بالقسم و٦ آخرين بأقسام التنويم، في حين لم تتلقَّ الإدارة أي بلاغات بهذا الشأن من المراجعين. كما أوصت اللجنة المكلفة بالتحقيق في هذه الواقعة، بإحالة القضية إلى الجهات المختصة تماشياً مع المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم الإلكترونية، إضافةً إلى الإعفاء من مهامه لكل من: رئيس قسم التأهيل الطبي بالمستشفى، ومدير المتابعة بالمستشفى ورئيس قسم الأمن بالمستشفى.