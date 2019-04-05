مصرع وإصابة11 شخصاً في حادثين منفصلين بالطائف

باشرت الفرق الاسعافية بالأمس لحادثين منفصلين بينهما ساعتين على الاكثر كل منهما يحتوي على تعدد اصابات وذلك في شمال محافظة الطائف .

وتفصيلاً أوضح شادي بن عابد الثبيتي المتحدث بإسم الهلال الأحمر السعودي بالطائف أنه عند الساعة ٦:٣٤م تلقت غرفة العمليات بالطائف بلاغ عن حادث تصادم وقع في منطقة الجفر شمال الطائف وعلى الفور تم توجيع عدد خمس فرق اسعافية بقيادة القائد الميداني رايد الحارثي . وعند الوصول للموقع تمت مباشرة الحالات الاسعافية والتي بلغ عددها خمس حالات اثنتان منها انتقلت الى رحمة الله فيما تبقى ثلاث حالات بليغة تم التعامل معها بتقديم الخدمة الاسعافية اللازمة ونقلها بعد ذلك الى المستشفى لإكمال اللازم. فيما ( الآخر )تلقت عمليات الهلال الأحمر ببمنطقة مكة المكرمة البلاغ عند الساعة ٩:٢٢م عن وجود حادث تصادم بعد العطيف باتجاه الطائف مما خلف وراه ست اصابات حيث تم توجيه اربع فرق اسعافية بقيادة القائد الميداني أحمد تركستاني . وعلى الفور تم التعامل مع الاصابات الستة حيث صنفت بالبسيطة مما استدعى لتقديم الخدمة الاسعافية اللازمة ونقلهم الى المستشفى لإكمال اللازم.