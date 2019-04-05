ضبط وافدين ينقبان عن المعادن بمحمية “سجا وأم الرمث”

ضبط أفراد الحراسة الأمنية بمحمية “سجا وأم الرمث” اثنين من الوافدين أحدهما ليس لديه إقامة نظامية، أثناء ممارستهما التنقيب عن المعادن داخل المحمية.

وعُثر مع الوافدين اللذين جرى ضبطهما على جهاز للكشف عن المعادن، ومبلغ مالي وعدد من الجوالات، وجرى تسليم الوافدين والمضبوطات للجهات الأمنية، وفتح بلاغ بحقهما. يُذكر أن محمية “سجا وأم الرمث” تقع في مركز ظلم بمنطقة مكة المكرمة، وتصل مساحتها إلى ما نحو 7 آلاف كيلومتر مربع، وهي تحت إشراف الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية، وتتباين بيئاتها بين التلال المنخفضة القليلة التموج، والسهول الحصوية المكشوفة، والوديان الغنية بالتنوع النباتي، وأطلقت فيها مؤخراً مجموعة من طيور الحبارى.