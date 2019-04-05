صورة نادرة تجمع 8 أمراء من أبناء الملك فيصل تثير إعجاب المواطنين

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، صورة نادرة تجمع ثمانية أمراء من أبناء الملك فيصل رحمه الله، قبل ٣٤ عاما . وأثارت الصورة إعجاب النشطاء الذين دعوا للأحياء منهم بدوام الصحة وللأموات منهم بالرحمة .

وجاء في الصورة وقوفا من اليمين: تركي الفيصل، بندر الفيصل، عبدالرحمن الفيصل، سعد الفيصل .

وجلوسا من اليمين: سعود الفيصل، محمد الفيصل، عبدالله الفيصل، خالد الفيصل.

اللهم ارحم من توفي منهم، واحفظ الأميرين خالد وتركي.

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