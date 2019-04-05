ملخص مباراة الشباب والاهلي في الدوري السعودي 2019 - دوري بلس

اكتسح أهلي جدة ، مستضيفه الشباب برباعية نظيفة ، ضمن مباراة الفريقين التي جرت مساء اليوم الجمعة على استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض، ضمن الجولة السادسة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل أهداف المباراة ، محمد آل فتيل ( 33 ق )و ديجانيني ( هدفان 38 ، 53 ) وسلمان المؤشر ( 63 ق)

ورفع الأهلي رصيده إلى 46 نقطة ،ويصعد للمركز الرابع ، متفوقاً على التعاون بنفس الرصيد النقطي ، لكن تنتظر الأخير غداً السبت مباراة الفيحاء ، فيما تجمد رصيد الشباب عند 47 نقطة .

ملخص مباراة الاهلي والشباب:

كاد سلمان المؤشر أن يترجم أفضلية الاهلي بعد 16 دقيقة لعب ، عندما وضع الكرة بباطن القدم في الزاوية البعيدة لمرمى الشباب ، لكن عبدالله السديري ، يتعألق ، ويحول الكرة إلى ركنية .

وعاود عبدالفتاح عسيري الكرة ، في الدقيقة 20 ، بعد أن هيأ له ديجانيني كرة سهلة ، لكن السديري كان في المكان الصحيح وانقذ مرماه.

واصل الأهلي أفضليته من حيث الاستحواذ والوصول لمرمى الشباب، في الوقت الذي ظل فيه محمد العويس حارس اهلي جدة ، ضيفاً شرفيا في المباراة.

وينجح الاهلي في التقدم بالنتيجة في الدقيقة 33 ، عندما يتمكن المدافع محمد آل فتيل في تحويل كرة مرسلة من ركلة ركنية ، برأسه داخل شباك عبدالله السديري ، ليتقدم الاهلي بهدف دون رد.

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ووثق ديجانيني أفضلية الأهلي في الدقيقة 38 ، عندما توغل بالكرة ، وبمجهود فردي ، يفلت من مدافع الشباب جامان ، وبلدغة ذكية ، يضع الكرة في شباك الشباب ، ليعزز التقدم الأهلاوي بالهدف الثاني.

وقبل نهاية الشوط الاول بدقيقة ، يتصدى القائم لتسديدة عبدالفتاح عسيري، قبل ان يسيطر عبدالله الدوسري على تسديدة ديجانيني، لينتهي الشوط بثنائية نظيفة .

الشوط الثاني

عاد الشباب أكثر نشاطاً وهجوماً مع بداية الشوط الثاني ، و اقترب من مرمى العويس في أول تهديد حقيقي ، عندما علت كرة جمال بلعمري المرمى بقليل بعد مرور دقيقتين فقط ، ثم تسديدة من سيبا ، ينجح العويس في التصدي لها.

وعكس اتجاه اللعب في الشوط الثاني ، يخطئ عبدالله السديري في الدقيقة 53 في تشتيت كرة أعادها له زميله محمد سالم ، لينقض عليه ديجانيني ، ويخطف منه الكرة ، ويلعبها خد وهات مع عبد الفتاح عسيري ، ويسدد في المرمى الخالي هدف الأهلي الثالث.

ويزيد سلمان المؤشر من معاناة الشباب في هذه الليلة ، عندما يحول تمرير نيكولا العريضية إلى داخل الشباب ، معزز التقدم الأهلاوي بالهدف الرابع في الدقيقة 63.

استعاد الأهلي زمام الامور من جديد في وسط الملعب، بعد الهدف الرابع ، فيما حاول سوموديكا المدير الفني للشباب انقاذ مرماه من مزيد من الأهداف ، فاعاد جمال بلعمري إلى مركزه الأصلي كقلب الدفاع بعد ان كان قد دفع به من بداية المبارة في مركز لاعب الوسط المدافع، في الوقت الذي لعب فيه خورخي فوساتي المدير الفني للأهلي ، لأول مرة بديجانيني كرأس حربة وحيد ، بعد أن اعتاد على اللعب منذ توليه تدريب الفريق الأهلاوي ، على اللعب بديجانيني إلى جوار السومة أو بديجانيني إلى جوار مهند عسيري ، وحتى عندما سحب ديجانيني اليوم دفع بالسومة بديلاً له ، لتنتهي المباراة برباعية أهلاوية نظيفة.