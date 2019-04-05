تأكيدًا لانفراد «عاجل»: قرار رسمي بإلغاء «نماء» وإسناد أعمالها إلى وزارة التجارة

نشرت صحيفة «أم القرى» الرسمية، في عددها الصادر اليوم الجمعة، قرار مجلس الوزراء القاضي بإلغاء وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص «نماء»، وإسناد أعمالها إلى وزارة التجارة والاستثمار.

وجاء ما نشر في الصحيفة الرسمية اليوم، تأكيدًا لانفراد «عاجل» قبل 3 أيام، تحت عنوان (مصادر لـ«عاجل»: توجيهات عليا تلغي وحدة المحتوى المحلي «نماء»)، حيث أكدت مصادر الصحيفة حينها صدور توجيهات عليا بإلغاء «وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص «نماء»، وإسناد أعمالها إلى وزارة التجارة والاستثمار.

وتُعنى الوحدة بتعـزيز الصادرات والإنفاق المحلي، عبر وضع الأنظمة والسياسات الجديدة، والاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بزيادة المحتوى المحلي وتطوير القطاع الخاص.

وأشارت مصادر «عاجل» حينها إلى أن التوجيهات المذكورة تشمل تولّي وزارة التجارة والاستثمار المهامّ والمسؤوليات المتصلة بتنمية القطاع الخاص، على أن يتم وفق التوجيهات «مراجعة الأنظمة والتعليمات والأوامر التي تأثرت بالقرار، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والرفع بها للجهات العليا؛ لاستكمال الإجراءات النظامية»، وهو ما أكده قرار مجلس الوزراء الذي نشرته الصحيفة اليوم.

وفي ما يلي نص قرار مجلس الوزراء:

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 36843 وتاريخ 3-7-1440هـ، في شأن استكمال الإجراءات اللازمة لإنقاذ مقتضى الأمر الملكي رقم (أ/168) وتاريخ 20-4-1440هـ، القاضي بإنشاء هيئة باسم «هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية»، المشتملة على خطاب أمانة اللجنة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم 7218 وتاريخ 26-4-1440هـ، في شأن وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص (نماء)، وبعد الاطلاع على مشروع الترتيبات التنظيمية لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/168) وتاريخ 20-4-1440هـ، وبعد الاطلاع على الفقرة (2) من المادة (24) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3-3-1414هـ، وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (6818) وتاريخ 8-2-1438هـ، الصادر في شأن الموافقة على تأسيس وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص، وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (537) وتاريخ 19-10-1439هـ، ورقم (624) وتاريخ 24-12-1439هـ، وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (1151) وتاريخ 23-6-1440هـ، ورقم (1204) وتاريخ 4-7-1440هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وبعد الاطلاع على التوصية رقم (35-22 /40/د) وتاريخ 27-4-1440هـ، والمحضر رقم (40/40/م) وتاريخ 28-6-1440هـ، المعدين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (4231) وتاريخ 4-7-1440هـ، فإنه تقرر ما يلي:

أولًا: الموافقة على الترتيبات التنظيمية لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، بالصيغة المرافقة.

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ثانيًا: الموافقة على إلغاء وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص.

ثالثًا: تتولى وزارة التجارة والاستثمار المهمات والمسؤوليات المتصلة بتنمية القطاع الخاص، التي كانت تقوم بها وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص.

رابعًا: قيام هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية خلال مدة لا تتجاوز (ثمانية عشر) شهرًا من تاريخ صدور هذا القرار بالآتي:

إعداد مشروع تنظيم للهيئة، في ضوء ما ورد في الترتيبات التنظيمية المشار إليها في البند (أولًا) من هذا القرار، وما قد يظهر للهيئة في هذا الشأن، والرفع عنه، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنه، على أن يراعى فيه تحديد دور الهيئة فيما يتصل بالأعمال والأشغال العامة .

مراجعة الأنظمة والأوامر والمراسيم والقرارات والتعليمات التي تأثرت بما ورد في الترتيبات التنظيمية المشار إليها في البند (أولًا) من هذا القرار، بالتنسيق مع من تراه، واقتراح تعديلها بما يتوافق مع تلك الترتيبات، والرفع عما يتطلب استكمال إجراءات نظامية في شأنه .

خامسًا: استمرار الجهات التي تمارس اختصاصات متعلقة بالمحتوى المحلي والمشتريات الحكومية -تختص بها هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية وفقًا للترتيبات التنظيمية المشار إليها في البند (أولًا) من هذا القرار- في ممارسة اختصاصاتها، بالتنسيق مع الهيئة، إلى حين مباشرتها لتلك الاختصاصات، ويكون لمجلس إدارة الهيئة النظر في أعمال تلك الجهات المتصلة باختصاصات الهيئة، وتحديد ما ستباشره الهيئة منها، والرفع عما يتطلب اتخاذ إجراء في شأنه.

سادسًا: قيام هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتخطيط، لنقل ما يلزم من موظفين وممتلكات ووثائق واعتمادات مالية تخص وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص وما يرتبط بها من أعمال إلى الهيئة.

سابعًا: إحلال عبارة «وزارة التجارة والاستثمار» محل عبارة «ووحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص» الواردة في الفقرة (2) من البند (أولًا) من قرار مجلس الوزراء رقم (624) وتاريخ 24-12-1439هـ.

ثامنًا: إحلال عبارة «ممثل من هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية» محل عبارة «ممثل من وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص» الواردة في الفقرة (12) من البند (أولًا) من قرار مجلس الوزراء رقم (537) وتاريخ 19-10-1439هـ.