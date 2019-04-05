«الصحة» تعفي قيادات بمستشفى في جازان وتعتذر عن «الملصق الورقي»

قدَّمت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، اعتذارًا عن واقعة توقف أحد أقسام «مستشفى أبوعريش» بجازان لاستقبال المرضى، بدعوى أن جميع الموظفين في دورة تدريبية، مؤكدة إعفاء عدد من قيادات المستشفى.

بدروها، اعتذرت مديرية الشؤون الصحية في جازان، مؤكدة إحالة القضية إلى الجهات المختصة، مع إعفاء ثلاثة مسؤولين من مواقعهم.

وقالت صحة جازان- في بيان لها-، إشارة إلى ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي؛ بشأن ملصق ورقي على مدخل قسم العلاج الطبيعي بأحد المستشفيات بمنطقة جازان، مرفقًا عليه النص المكتوب «تم تأجيل مواعيد المرضى، وأن الموظفين في دورة تدريبية»، عليه فقد تم تشكيل لجنة تحقيق عاجلة من الجهات المعنية، وتبين أن من قام بوضع اللافتة الورقية على مدخل القسم، هما موظفان يعملان بالقسم، كما أوضحت كاميرات المراقبة أن من قام بالتصوير، هو أحد العاملين بوظيفة إدارية بالمستشفى.

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وأضافت الصحة: تبيَّن للجنة، أن قسم العلاج الطبيعي قدَّم خدماته في ذلك اليوم لـ١٥مريضًا بالقسم و٦ آخرين بأقسام التنويم، كما أن إدارة تجربة المريض بالمستشفى وبلاغات ٩٣٧ لم تتلقَ أي بلاغ بهذا الشأن من المراجعين، حسب إفادة الإدارتين المعنيتين، وقد وجدت اللجنة قصورًا في أعمال المتابعة والأمن بالمستشفى في التعامل مع الحدث في حينه.

وأشارت الصحة، إلى أن اللجنة خلصت إلى مجموعة من العقوبات النظامية، تمثلت في حسم سبعة أيام على الموظفيْن اللذين قاما بوضع الإعلان على باب القسم؛ تماشيًا مع المادة ٣٢ من نظام تأديب الموظفين، إضافة إلى حسم سبعة أيام على الموظف الذي قام بالتصوير داخل المُنشأة، فيما أوصت بأربعة إجراءات، وهي: إحالة القضية إلى الجهات المختصة؛ تماشيًا مع المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم الإلكترونية، وإعفاء رئيس قسم التأهيل الطبي بالمستشفى من مهامه، فضلًا عن إعفاء مدير المتابعة ورئيس قسم الأمن من مهامهما.

واختتمت الوزارة بيانها، بالقول: «وإذ تعتذر صحة جازان لمراجعي القسم عن هذا التصرف الفردي غير المسؤول، فإنها تؤكد حرصها على تقديم الخدمة لعملائها ومراجعيها، كما ترحب بمرئياتهم وملاحظاتهم وشكاواهم، من خلال التواصل المباشر مع المسؤولين، أو من خلال الرقم الموحد لبلاغات وزارة الصحة ٩٣٧، كما تؤكد التزامها بتطبيق أقصى العقوبات على المتهاونين والمتخاذلين في أداء مهامهم».

وتذمر المرضى الذين كانت لديهم مواعيد يوم الثلاثاء من هذا القرار، الذي اتخذته إدارة المستشفى وسبب لهم صدمة؛ نتيجة إلغاء مواعيد حضورهم وتأجيلها دون أي عذر؛ لأن غالبية هؤلاء المرضى انتظروا دورهم في مواعيد الأقسام بالعيادات وغيرها منذ أشهر طويلة، على الرغم من أن مستشفى أبوعريش مستشفى حيوي يستقبل حالات محوَّلة من المستشفيات الأخرى من محافظات العارضة وضمد وأحد المسارحة، ويشهد إقبالًا كبيرًا من المرضى والمراجعين بشتى الأطياف نساء ورجالًا وأطفالًا من مواطنين ومقيمين.