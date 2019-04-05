كراني يتوقع ليلة ماطرة على عدد من مناطق المملكة ودول خليجية

توقع خبير الأرصاد الجوية حسن كراني، ليلة ماطرة، تبدأ مساء اليوم الجمعة وحتى غدٍ السبت، على عدد من دول الخليج العربي.

وقال خبير الأرصاد، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن الأمطار سببها حزام سحابي رعدي ممطر على وسط، وجنوبي جنوب غربي الخليج العربي.

وتابع «كراني»، أن تأثير الحزام السحابي يظل ممتدًا، حتى شرق المناطق الوسطى وغربي دول الخليج، مصحوبًا بزخات بردية ورياح هابطة، متوقعًا استمراره مساءً، مع احتمالية امتداد التأثير حتى فجر الغد.

من جانبه قال الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، إن الحالة المطرية المتوقعة من مساء اليوم الجمعة وحتى غدٍ السبت، تتضمن هطول أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر، من خفيفة إلى غزيرة، مصحوبة بحبات برد على الرياض ومحافظاتها، والشرقية، وشرق الطائف، والباحة وعسير ونجران.

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ونصح الباحث في الطقس، من لديه مناسبة اليوم الجمعة وغدٍ السبت في مكان مكشوف، بأن يحتاط لذلك بسبب المطر، قائلًا: «إذا أنتم ممن يحب المطر، اكشتوا وابتعدوا عن الأودية وتابعوا الطقس بدقة».

ووجهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الجمعة، تنبيهًا متقدمًا بحالة مطرية على عسير والرياض والقصيم والمنطقة الشرقية، تستمر حتى ساعات المساء.

وأشارت الأرصاد إلى هطول أمطار رعدية على منطقة عسير، تصحبها زخات من البرد ونشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، وتشمل الحالة المطرية «مدينة أبها ومحافظات خميس مشيط ورجال ألمع وتنومة والنماص ومحايل وبلقرن وبيشة وتثليث وسراة عبيدة والحرجة وبارق وطريب، والأجزاء المجاورة لها»، تستمر حتى الساعة السابعة من مساء اليوم.

ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة على لسان متحدثها العقيد محمد بن عبدالرحيم العاصمي، الجميع، إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات.