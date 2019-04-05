السعودية اليوم / مدير تعليم تبوك يدشن فصول الخدمات المساندة في مركز البيان للتوحد



تبوك 29 رجب 1440 هـ الموافق 05 إبريل 2019 م واس

أكد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري اهتمام إدارة تعليم تبوك ، بأطفال التوحد تعليماً وتأهيلاً تماشياً مع ما أولته حكومة خادم الحرمين الشريفين من اهتمام

كبير لدعم وتطوير خدمات التربية الخاصة في المملكة.

جاء ذلك خلال تدشين مدير التعليم بتبوك أمس، لفصول الخدمات المساندة في مركز البيان للتوحد التابع للإدارة العامة للتعليم بالمنطقة، تزامناً مع فعاليات اليوم العالمي للتوحد .

وقال العُمري : " دأب تعليم تبوك ممثلاً بإدارتي التربية الخاصة بنين وبنات على مواكبة التوجهات الحديثة في مجال رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة عامة واضطراب التوحد على وجه الخصوص من خلال التدريب والرعاية وتوعية المجتمع باحتياجات وصفات هذه الفئة، والاهتمام بمستوى قدراتهم العقلية أو احتياجاتهم الخاصة وتثقيف وتدريب الأسر على طرق الكشف والعناية والتعامل معهم .

واطلع مدير التعليم على المرافق التي تحتويها الفصول المساندة كغرفة التكامل الحسي وغرفة للنطق والتخاطب وغرفة خاصة بالأخصائية النفسية، ودورها في العملية التعليمية لذوي الاحتياجات الخاصة - خاصة ذوي التوحد - ، وطرق التدريب المتعددة للحواس والنطق والكلام والتدريبات السلوكية، مثمناً جهود قائدة المركز نوف الحماص ومعلمات وإداريات المركز.

// انتهى //

21:40ت م

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