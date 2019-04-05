السعودية اليوم / الأحوال المدنية تفتتح مكتبًا نسائيًا جديدًا في جدة



جدة 29 رجب 1440 هـ الموافق 05 إبريل 2019 م واس

افتتح وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء عبدالرحمن بن ابراهيم الجلعود، مكتب الأحوال المدنية النسوي (جدة4) الواقع في مجمع الأعمال بالغرفة التجارية بحي البغدادية في محافظة جدة.

وقدمت مديرة المكتب خلال الافتتاح شرحًا موجزًا عن الخدمات التي يقدمها المكتب، التي تشمل إصدار بطاقة الهوية الوطنية ، وسجل الأسرة للأمهات ، وتسجيل الواقعات المدنية كالزواج والطلاق، وتعديل المهن وباقي الخدمات.

ويأتي افتتاح المكتب لمواكبة الارتفاع المتوقع لحصول النساء على بطاقات الهوية الوطنية الذي سيكون إلزامياً عليهن إعتبارًا من منتصف العام الهجري القادم ، ويعدّ من المكاتب النموذجية المخصصة للنساء التي افتتاحها مؤخراً، وسيتم بدء تقديم الخدمات منه للمواطنات مطلع الأسبوع القادم باستخدام نظام المواعيد الإلكتروني.

تجدر الإشارة إلى أن الأحوال المدنية تشهد تطورًا كبيرًا وملحوظًا في جميع المستويات، من خلال تطويرها المستمر لخدماتها ، وتوفيرها من خلال افتتاح المكاتب في جميع مناطق المملكة، وتسيير الوحدات المتنقلة التي تجوب جميع محافظات وقرى المملكة من أجل تقديم أرقى الخدمات.

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21:25ت م

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