السعودية اليوم / نائب أمين جمعية أهل الحديث ببنغلاديش يشيد بجهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين



المدينة المنورة ٢٩ رجب 1440 هـ الموافق ٠٥ إبريل 2019 م واس

أشاد نائب الأمين العام لجمعية أهل الحديث بجمهورية بنغلاديش الشعبية الشيخ عبدالله المحمود سراج الإسلام, بالدور الكبير الذي تقوم به المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - في رعايتهما الكريمة للحرمين الشريفين، منوهًا بدور وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في الإشراف على تنظيم برنامج ضيوف خادم الحرمين للعمرة والزيارة الذي يعد حلقة تواصل بين جميع المسلمين بالعالم .

جاء ذلك في تصريح له خلال استضافته ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وتضم (٢٢٥) معتمراً ومعتمرة من الشخصيات الإسلامية البارزة يمثلون٢٧ دولة من قارات العالم ضمن المجموعة الرابعة عشر.

وبين الشيخ "عبدالله" أن الرعاية والعناية المتكاملة التي يوليها الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - أيّده الله - للحرمين الشريفين وقاصديهما وما تقوم به المملكة من تنفيذ للمشروعات الضخمة والعملاقة وخدمتها للحجاج والمعتمرين والزوار, يعد دليلاً وشاهداً على تفانيه لخدمة الدين الإسلامي الحنيف والأمة الإسلامية في جميع أنحاء العالم.

وأشاد بجهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بمعالي الوزيرالشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ في نشر الإسلام وخدمة المسلمين في شتى أنحاء العالم, من خلال برامجها المتنوعة.

وفي ختام –تصريحه- رفع نائب الأمين العام لجمعية أهل الحديث بجمهورية بنغلاديش، نيابة عن وفد جمهورية بنغلاديش شكره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله - على رعايتهما واهتمامهما بخدمة المسلمين والمسلمين, كما شكر وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على ما لمسوه من حسن الاستقبال وكريم الضيافة الغير مستغرب على أبناء الشعب السعودي المعطاء والسخي.

// انتهى //

20:37ت م

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