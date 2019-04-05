انت الان تتابع تفاصيل خبر بومبيو: لن نسمح للسعودية بأن تصبح قوة نووية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 5 أبريل 2019 09:49 مساءً - قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الجمعة، إن واشنطن لن تسمح للسعودية بأن تصبح قوة نووية تهدد الولايات المتحدة ودولة الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف بومبيو في حوار مع قناة "سي بي إس": "لقد عملنا عن كثب مع السعودية على مدار العامين الماضيين حول هذه القضية بالذات. لا أستطيع أن أخبركم أين وصلت المفاوضات لأنها لا تزال مستمرة".

واستدرك قائلاً: "لكن لن نسمح. لن نسمح بحدوث ذلك. لن نسمح بحدوث ذلك في أي مكان في العالم. الرئيس (الأمريكي دونالد ترامب) يفهم تهديد الانتشار".

واختتم تصريحاته بالقول: "لن نكتب أبداً شيكاً بقيمة 150 مليار دولار للسعوديين ونسلمهم القدرة على تهديد إسرائيل والولايات المتحدة بأسلحة نووية".

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وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، كشفت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية أن السعودية أوشكت على الانتهاء من بناء أول مفاعل نووي على أراضيها، وأظهرت صور الأقمار الصناعية المرافق النووية قيد الإنشاء.

ووفقاً للصور التي نشرتها الوكالة نقلاً عن "Google Earth"، فإن البرنامج يتقدم، ويظهر البناء على وشك الانتهاء في وعاء عمودي يحتوي على وقود ذري.

وأشارت الوكالة إلى أن "المرفق البحثي" يقع في جنوب غربي مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.

وفي نوفمبر الماضي، كشفت مجلة "واشنطن إكزامينر" الأمريكية أن عملية اغتيال الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، أوقفت مفاوضات تتعلّق ببيع أمريكا مفاعلات نووية إلى الرياض.