التسجيل مستمر .. متى صرف الدفعة 17 من حساب المواطن ؟

2019-04-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

تبقى 5 أيام فقط على صرف الدفعة رقم 17 من حساب متابعات الخليج 365 والمقررة يوم 10 إبريل، ويوافق يوم الأربعاء المقبل، حيث يتم إيداع الدعم في حسابات المستفيدين في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي حسب النظام المتبع، أو يوم قبله أو يوم بعده في حال صادف اليوم العاشر يوم إجازة رسمية.

التسجيل في حساب متابعات الخليج 365:

يذكر أن التسجيل في حساب متابعات الخليج 365 مستمر للحصول على الدعم المستحق للدفعة الـثامنة عشرة .

ويمكن التسجيل في حساب متابعات الخليج 365 للاستفادة من الدفعات المقبلة من الدعم عبر الموقع الإلكتروني للموقع، من خلال الرابط التالي: هنا.

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شروط الأهلية في حساب متابعات الخليج 365 :

ويشترط حساب متابعات الخليج 365 لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط حساب متابعات الخليج 365 عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.