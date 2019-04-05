الصامل من مقر ضيوف برنامج الملك سلمان للعمرة: قدموا أرقى الخدمات للمستضافين

2019-04-05

متابعات الخليج 365 - عبدالرحمن المحمادي - مكة المكرمة

تفقد وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للشؤون الإسلامية المشرف على الأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الدكتور عبدالله بن محمد الصامل، مقر استضافة المجموعة الـ14 لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة بمقر إقامتهم بفندق كراون بلازا بالمدينة المنورة.

واطمأن فضيلته خلال الزيارة على الخدمات المقدمة لهم، كما التقى رؤساء اللجان العاملة في البرنامج والمباشرين للخدمة، حاثًّا الجميع على تقديم أرقى الخدمات للمستضافين تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة من هذا البرنامج النوعي الذي أضحى بصمة متميزة من بصمات المملكة المعهودة في إكرام أهل الأثر الحميد أينما كانوا.

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وعقب الزيارة، أوضح الصامل أن الجهود العظيمة المبذولة من الجميع نلمس أثرها في مشاعر الضيوف مشاعر الفرح والسرور، والتي تثلج صدور المسؤولين والعاملين في الأمانة العامة للبرنامج، موضحًا أن هذه الجهود المباركة لم تكن لولا فضل الله تعالى ثم الدعم الكبير من القيادة الرشيدة.

وأشار وكيل وزارة الشؤون الإسلامية إلى أن من أبرز الأهداف وأعظمها تعزيز العمق الإسلامي وإيضاح الصورة الوسطية لهذه الدولة المباركة في نشر الإسلام بسماحته واعتداله ووسطيته، وبيان ما تعيشه الدولة من تسامح ووسطيه في مناهجها وبين مواطنيها والمقيمين فيها، وإيضاح ما تنفقه الدولة بعطاء وسخاء على خدمه ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين.

واختتم الدكتور الصامل تصريحه منوهًا بالدعم الكبير الذي تلقاه الوزارة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنفيذ برنامج الاستضافة بإشراف مباشر من معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، بما يحقق الأهداف والتطلعات المرجوة، وسائلًا الله تعالى التوفيق والسداد لبلادنا قيادة وحكومة وشعبًا، وسائر بلاد المسلمين.