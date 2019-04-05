الان تتابع إغلاق مستشفى ⁧‫الخفجي بالشرقية بعد اكتشاف 5 حالات مصابة بـ”⁧‫كورونا” والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 37 دقيقة - 9:53 م, 5 أبريل 2019 م التعليقات: 0 أغلق مستشفى ⁧‫الخفجي‬⁩ العام في الشرقية، احترازيا بعد اكتشاف 5 حالات مصابة بفايروس ⁧‫كورونا‬⁩، كما تقرر تحويل المراجعين لمركز صحي بديل لاستقبال الحالات غير الخطرة.

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كانت هذه تفاصيل خبر إغلاق مستشفى ⁧‫الخفجي بالشرقية بعد اكتشاف 5 حالات مصابة بـ”⁧‫كورونا” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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