شكرا لقرائتكم خبر عن «أم القرى» تدعم سوق العمل بـ10 آلاف خريجة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

شهدت وكيلة جامعة أم القرى لشؤون الطالبات، الدكتورة سارة الخولي، عصر اليوم (الجمعة)، حفلة تخريج أكثر من 10 آلاف طالبة من مختلف التخصصات والدرجات العلمية، عن العام الجامعي 1439/1440، يمثلن خريجات الدفعة 67 المقر الرئيسي في مكة المكرمة، وفروعها في محافظات «الجموم، والقنفذة، والليث، وأضم».

وبلغ عدد خريجات حملة «الدكتوراه، والماجستير، والدبلوم العالي/ تربية»، نحو 607 خريجات، فيما بلغ عدد خريجات البكالوريوس وما دونها، ومعهد اللغة العربية لغير الناطقين بها، نحو 9608 طالبات خريجات.

وأكدت الدكتورة الخولي، أن مخرجات الجامعة تتوافق مع المنظومة التعليمية الحديثة وخطط الجامعة الإستراتيجية، الهادفة إلى تخريج كوادر محترفة تستطيع الاندماج السريع في سوق العمل بكفاءة معرفية ومهارة مهنية عالية.

من جانبها، قالت وكيلة عمادة القبول التسجيل الدكتورة فاطمة الغامدي، إن الجامعة هيأت لطالباتها جميع مستلزمات «الدعم العلمي والمعرفي»، وفق أعلى معايير الجودة والمنافسة المهارية والابتكارية لتنمية شخصياتهن، وهو ما أكسبهن الخبرات اللازمة ليصبحن قادرات على استكمال مسيرتهن العملية وفق أهداف رؤية المملكة الطموحة، ومستهدفات خطة التحول الوطني 2020.