اللجنة الإشرافية لمبادرة طريق مكة تقف على الاستعدادات لموسم الحج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تحت إشراف ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا ، يقوم أعضاء اللجنة الإشرافية لمبادرة طريق مكة برئاسة مدير عام الجوازات بالوقوف على جاهزية متطلبات تنفيذ المبادرة بالدول المشمولة بها ، والوقوف على إمكانية تنفيذها خلال موسم حج هذا العام في عدد من الدول التي تقدمت بطلب تنفيذ المبادرة في مطاراتها .

وأوضح رئيس اللجنة الإشرافية لمبادرة طريق مكة أن الجولة التي تقوم بها اللجنة تهدف إلى متابعة الاستعدادات لتنفيذ المبادرة في المطارات المعتمدة بماليزيا وإندونيسيا ، وشرح المبادرة وبحث إمكانية تنفيذها بالدول التي تقدمت بطلب شمولها بها خلال موسم حج هذا العام 1440هـ وهي باكستان وبنجلاديش والهند وتونس.

وبيّن أن المبادرة تتم تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده - حفظهما الله - للتطوير المستمر لخدمات حجاج بيت الله الحرام، حيث تهدف مبادرة طريق مكة إلى تسهيل وتيسير رحلة الحج بإنهاء كافة إجراءات سفر الحجاج ودخولهم إلى المملكة في مطارات دولهم .