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محمد بن مسعود - الدمام - عمّق نادي القادسية جراح نادي أحد بعدما تغلب عليه بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي دارت رحاها مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 26 في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.
بتلك النتيجة رفع القادسية رصيده من النقاط للنقطة الـ 27 محتلاً المركز الحادي عشر بالمشاركة مع الحزم في حين بقي أحد متذيلاً ترتيب الجدول برصيد 15 نقطة.
كان أحد البادئ بالتسجيل عن طريق لاعبه موسى مازو قبل أن يتعادل القادسية ويحقق الرباعية عن طريق بيسمارك "هدفين" وهارون كمارا وريي ويليامز في حين سجل الهدف الثاني لأحد اللاعب صقر عطيف.
في الدوري: "القادسية" يعمّق جراح "أحد" برباعيةمحمد السيّد الخليج 365 2019-04-05
عمّق نادي القادسية جراح نادي أحد بعدما تغلب عليه بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي دارت رحاها مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 26 في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.
بتلك النتيجة رفع القادسية رصيده من النقاط للنقطة الـ 27 محتلاً المركز الحادي عشر بالمشاركة مع الحزم في حين بقي أحد متذيلاً ترتيب الجدول برصيد 15 نقطة.
كان أحد البادئ بالتسجيل عن طريق لاعبه موسى مازو قبل أن يتعادل القادسية ويحقق الرباعية عن طريق بيسمارك "هدفين" وهارون كمارا وريي ويليامز في حين سجل الهدف الثاني لأحد اللاعب صقر عطيف.
05 إبريل 2019 - 29 رجب 1440
08:56 PM
عمّق نادي القادسية جراح نادي أحد بعدما تغلب عليه بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي دارت رحاها مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 26 في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.
بتلك النتيجة رفع القادسية رصيده من النقاط للنقطة الـ 27 محتلاً المركز الحادي عشر بالمشاركة مع الحزم في حين بقي أحد متذيلاً ترتيب الجدول برصيد 15 نقطة.
كان أحد البادئ بالتسجيل عن طريق لاعبه موسى مازو قبل أن يتعادل القادسية ويحقق الرباعية عن طريق بيسمارك "هدفين" وهارون كمارا وريي ويليامز في حين سجل الهدف الثاني لأحد اللاعب صقر عطيف.
، في الدوري: "القادسية" يعمّق جراح "أحد" برباعية ،
المصدر : الخليج 365
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